Сменили адреса и номера телефонов: казахстанок, задолжавших миллионы, объявили в розыск

В Карагандинской области женщина накопила задолженность по алиментам на сумму более 9 млн тенге. Другая казахстанка оказалась должна своим детям около 4,5 млн тенге. Горе-матерей объявили в розыск и уже нашли, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Карагандинской области две матери накопили задолженность по алиментам на 4,5 млн тенге и 9 млн тенге.

В начале сентября в управление миграционной службы ДП региона поступило постановление об объявлении в розыск 41-летней казахстанки. Женщина с марта 2014 года уклонялась от уплаты алиментов на воспитание и содержание своих несовершеннолетних дочерей. Она накопила задолженность в размере более 9 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Бухар-Жырауском районе полицейские установили местонахождение разыскиваемой.

А в начале октября 2021 года сотрудниками одного из подразделений миграционной службы ДП Карагандинской области была объявлена в розыск 45-летняя женщина. Она с января 2018 года не желала платить алименты на воспитание и содержание несовершеннолетних дочери и сына. У женщины накопилась задолженность в размере около 4,5 млн тенге.

Местонахождение должницы сотрудники управления миграционной службы установили в этом году в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в области Жетiсу.

"Выяснилось, что обе женщины, сменив адрес проживания и номера телефонов, умышленно уклонялись от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. Теперь взысканием по образовавшейся задолженности займутся судебные исполнители, в производстве которых находятся исполнительные документы", — рассказал и.о. начальника управления миграционной службы ДП Карагандинской области Арман Уалиев.

Миграционная служба предупреждает, что за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная ответственность по ст.669 КоАП РК и уголовная – по ст.139 и 430 УК РК.

Добавим, что по ст.669 КоАП РК неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (17 250 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

А согласно ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги), наказывается привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом на основании ст.430 УК РК неисполнение вступивших в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа более шести месяцев, а равно воспрепятствование их исполнению, наказываются привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.