Неприятный "сюрприз" ожидал карагандинку после возвращения домой из роддома
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Пока жительница Караганды находилась в роддоме, из ее квартиры были похищены ценности на более чем 2 млн тенге. В преступлении подозревается исчезнувший с вещами сожитель, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Юго-Восточный отдел полиции УП Караганды обратилась 27-летняя жительница города. Она рассказала, что несколько дней находилась в роддоме, где благополучно родила ребенка.
Когда женщина с малышом вернулась домой, то обнаружила исчезновение ценных вещей: телевизора, ноутбука, золотых изделий, норковой шубы и двух телефонов. Общую сумму ущерба заявительница оценила в 2,2 млн тенге.
"Главным подозреваемым стал 30-летний сожитель потерпевшей, который на тот момент исчез и неизвестно, где находился", - рассказали в ведомстве.
В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был задержан гражданский супруг женщины.
"Он пояснил, что испытывал материальные затруднения и по этой причине совершил кражу имущества, которое принадлежало сожительнице. Часть ценностей злоумышленник сдал в ломбард, часть - продал", - отметили в полиции.
Ведется досудебное расследование по ст.188 УК РК "Кража".
Наказание за кражу в Казахстане
Согласно ст.188 УК РК:
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Кража, совершенная:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) исключен;
4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Кража, совершенная:
1) в крупном размере;
2) неоднократно;
3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
4. Кража, совершенная:
1) преступной группой;
2) из нефтегазопровода;
3) в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052422-nepriyatnyy-syurpriz-ozhidal-karagandinku-posle-vozvrascheniya-domoy-iz-roddoma/