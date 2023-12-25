Неприятный "сюрприз" ожидал карагандинку после возвращения домой из роддома

Пока жительница Караганды находилась в роддоме, из ее квартиры были похищены ценности на более чем 2 млн тенге. В преступлении подозревается исчезнувший с вещами сожитель, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Юго-Восточный отдел полиции УП Караганды обратилась 27-летняя жительница города. Она рассказала, что несколько дней находилась в роддоме, где благополучно родила ребенка.

Когда женщина с малышом вернулась домой, то обнаружила исчезновение ценных вещей: телевизора, ноутбука, золотых изделий, норковой шубы и двух телефонов. Общую сумму ущерба заявительница оценила в 2,2 млн тенге.

"Главным подозреваемым стал 30-летний сожитель потерпевшей, который на тот момент исчез и неизвестно, где находился", - рассказали в ведомстве.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был задержан гражданский супруг женщины.

"Он пояснил, что испытывал материальные затруднения и по этой причине совершил кражу имущества, которое принадлежало сожительнице. Часть ценностей злоумышленник сдал в ломбард, часть - продал", - отметили в полиции.

Ведется досудебное расследование по ст.188 УК РК "Кража".

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.