Экс-чиновника из Актобе взяли под стражу в зале суда

На скамье подсудимых оказался бывший исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ Хромтауского района Арман Сарбаев. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Он получил два года лишения свободы, передает "Диапазон".

Из обвинения следует, что в 2019 году Арман Сарбаев заключил договор на реконструкцию освещения улиц Хромтау с подрядной компаний на сумму 31 млн тенге. Работы были рассчитаны на 2019 и 2020 годы.

Чиновник, который должен был контролировать выполнение обязательств, подписывал акты о выполненных работах с недостоверными сведениями. В итоге подрядчику перечислили средства в том числе и за невыполненный объем работ.

Кроме того, и.о руководителя внес от имени отдела ЖКХ ложные данные в счета к оплате. Всего от его действий бюджету был нанесен ущерб на 13 с лишним миллионов тенге.

Судили Армана Сарбаева по двум статьям УК - злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

На момент судебных разбирательств обвиняемый уже давно не работал в ЖКХ в Хромтау, а трудился специалистом в отделе образования Актобе.

Обвиняемый в коррупционном преступлении вину не признал. Он рассказал, что в ЖКХ Хромтауского района работать начал с должности специалиста, а в 2017 году его назначили исполняющим обязанности руководителя.

Он отметил, что не подходил на эту должность, юридического и технического образования у него не было, не раз просил акима района освободить его от руководства отделом, но безрезультатно.

Экс-чиновник уверял, что когда подписывал акты о выполненных работах, там уже стояли подписи ответственных за авторский и технический надзоры.

В марте 2020 года он сам делал замечания подрядчику, на тот момент работы были выполнены уже на 90 процентов. Но завершить их в срок подрядная компания не смогла из-за пандемии, а позже она стала банкротом.

Только в 2023 году осветили все улицы по этому проекту, но в эксплуатацию объект еще не приняли, так как нет письма от подрядчика об их завершении.

Арман Сарбаев заключил, что работал по закону, у него не было цели создавать видимость исполнения плана, а когда он подписывал акты, то не знал о том, что подрядчик указал невыполненные объемы, и вообще в этом вопросе он не разбирался.

Представитель государства отметил, что нанесенный государству ущерб возмещен, к подсудимому претензий не имеет.

Суд признал, что Арман Сарбаев виновен в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге и приговорил его к двум годам лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии-поселении.

Под стражу его взяли после оглашения приговора в зале суда. Также осужденному запрещено пожизненно занимать должности на госслужбе. Приговор в законную силу пока не вступил.

Добавим, что согласно ст.361 УК РК:

1. Использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 2-1 или третьей настоящей статьи:

1) совершенные в интересах преступной группы;

2) совершенные при выполнении служебных обязанностей, которые установлены Законом Республики Казахстан "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества", с использованием информации, полученной в процессе проведения легализации имущества;

3) повлекшие тяжкие последствия,

4) совершенные лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, –

наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в соответствии со ст.369 УК РК:

1. Служебный подлог, то есть внесение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений либо внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдача заведомо ложных или поддельных документов, если эти деяния совершены в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно совершено лицом, занимающим ответственную государственную должность, наказывается ограничением свободы до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно совершено лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.