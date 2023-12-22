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Арестован совладелец рынка "Алтын орда" в Алматы

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Въезд на рынок "Алтын орда"
Рынок "Алтын орда". Фото: gov.kz

В Алматинской области арестовали подозреваемого в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда. По данным СМИ, арестованный - совладелец скандально известного рынка "Алтын орда".

Как сообщается на Facebook-странице пресс-службы судов Алматинской области, рассмотрено ходатайство следователя УП Карасайского района о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении А., подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Отмечается, что прокурор просил удовлетворить ходатайство, так как А. подозревается в совершении тяжкого преступления против собственности. Кроме этого, по данным суда, он ранее в 2019 году был судим за аналогичное тяжкое преступление и может скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать объективному расследованию и разбирательству дела в суде.

В свою очередь адвокаты подозреваемого просили отказать в удовлетворении ходатайства, объясняя это тем, что А. не скрывается и не скрывался от органов досудебного расследования, не совершал никакого хищения.

"Исследовав материалы, выслушав доводы сторон, руководствуясь статьями 136, 147 и 151 УПК, суд удовлетворил ходатайство следователя о санкционировании А. меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в релизе районного суда.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Между тем, как сообщает "Казинформ", арестованный - собственник рынка "Алтын Орда" Данияр Альпиев.

Добавим, что, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, совершенное в особо крупном размере, оно наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052223-arestovan-sovladelets-rynka-altyn-orda-v-almaty/

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