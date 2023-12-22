Иностранца насильно удерживали в съемной квартире в Атырау (видео)

В Атырау задержаны мужчины, которых подозревают в вымогательстве у гражданина Узбекистана более 1 млн тенге. По сведениям полиции, они насильно удерживали мужчину в съемной квартире, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 15 декабря сотрудниками УБОП ДП Атырауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны мужчины. Они подозреваются в незаконном удержании с применением насилия 30-летнего гражданина Узбекистана.

По сведениям полиции, подозреваемые избили потерпевшего в одной из съемных квартир города и вымогали 1,1 млн тенге.

Иностранец, получивший различные телесные повреждения, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Подозреваемые - граждане Узбекистана и Казахстана 36 и 32 лет. Они были заключены в ИВС, к ним применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время начато досудебное расследование по ч.2 ст.194 и ч.2 ст.126 УК РК.

Отметим, что согласно ч.2 ст.194 УК РК вымогательство, совершенное с применением насилия; группой лиц по предварительному сговору; неоднократно наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

А в соответствии с ч.2 ст.126 УК РК незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.