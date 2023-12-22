Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Иностранца насильно удерживали в съемной квартире в Атырау (видео)

Опубликовано:

Полиция задерживает подозреваемого в квартире
Задержание. Фото: polisia.kz

В Атырау задержаны мужчины, которых подозревают в вымогательстве у гражданина Узбекистана более 1 млн тенге. По сведениям полиции, они насильно удерживали мужчину в съемной квартире, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 15 декабря сотрудниками УБОП ДП Атырауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны мужчины. Они подозреваются в незаконном удержании с применением насилия 30-летнего гражданина Узбекистана.

По сведениям полиции, подозреваемые избили потерпевшего в одной из съемных квартир города и вымогали 1,1 млн тенге.

Иностранец, получивший различные телесные повреждения, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Подозреваемые - граждане Узбекистана и Казахстана 36 и 32 лет. Они были заключены в ИВС, к ним применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время начато досудебное расследование по ч.2 ст.194 и ч.2 ст.126 УК РК.

Отметим, что согласно ч.2 ст.194 УК РК вымогательство, совершенное с применением насилия;  группой лиц по предварительному сговору; неоднократно наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

А в соответствии с ч.2 ст.126 УК РК незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052182-inostrantsa-nasilno-uderzhivali-v-semnoy-kvartire-v-atyrau-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.