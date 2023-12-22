Вооруженные люди "отжали" имущество на 980 млн тенге в Жамбылской области

В прошлом году четверо мужчин, вооружившись, завладели цехом и продали чужое имущество. Ущерб, нанесенный потерпевшему, составил более 980 млн тенге. Подсудимым вынесли приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается на официальной странице областного суда в Facebook, советник гендиректора ТОО взял под контроль продажу цеха предприятия и с целью хищения чужого имущества вошел в доверие к будущему покупателю.

"Несмотря на решение суда о предоставлении сервитута (права ограниченного пользования чужой собственностью – прим. ред.), под предлогом покровительства и беспрепятственного доступа в цех ТОО, советник директора получил у покупателя 700 тыс. долларов США (особо крупный размер).

Далее, в период с 4 апреля по 30 июня 2022 года, подсудимые и другие, вооружившись огнестрельным оружием, под угрозой и, применяя насилие, потребовали передачи цеха ТОО. Получив контроль над требуемым имуществом, они незаконно снесли и продали чужое имущество (цех), изъятое вымогательством у покупателя, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на сумму более 980 млн тенге", - рассказали в суде.

В результате четыре человека предстали перед судом по обвинению в мошенничестве (п.2 ч.4 ст.190 УК РК), вымогательстве (ч.4 п.2 ст.194) и незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении оружия (ч.3 ст.287) УК РК.

Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами, полученными при обыске, протоколами осмотра вещей и другими доказательствами.

Обвиняемые свою вину не признали.

"Содеянное подсудимых относится к категории особо тяжких преступлений, за что предусмотрено от 7 до 15 лет лишения свободы. Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством признано наличие малолетних детей, отягчающих – нет", – отметили в суде.

В результате советник гендиректора ТОО был приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 10 лет.

Двое других подсудимых – к 11 годам лишения свободы каждый, еще один получил 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

​Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что согласно п.2 ч.4 ст.190 УК РК за мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

В соответствии с ч.4 п.2 ст.194 УК РК вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

А на основании ч.3 ст.287 УК РК незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.