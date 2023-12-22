Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Водителей Gelandewagen арестовали за выезд на закрытую трассу в Карагандинской области

Опубликовано:

Машины стоят на трассе в Карагандинской области
Автомобили. Фото: polisia.kz

Двоих водителей Gelandewagen арестовали за выезд на закрытую трассу в Карагандинской области. За машинами даже пришлось организовать погоню, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 22 декабря в связи с ухудшением погоды все дороги в Карагандинской области были перекрыты. Однако нашлись водители, которые пытались проигнорировать данное требование.

Так, в Осакаровском районе на автодороге Алматы – Екатеринбург два водителя, следовавших в сторону Астаны на автомобилях Mercedes-Benz G-класса, не подчинились законным требованиям стражей порядка и продолжили движение.

В ходе начавшейся погони задержаны и доставлены в полицию двое мужчин в возрасте 35 и 40 лет, они - жители Астаны.

По данному факту составлены административные материалы, которые были направлены на рассмотрение в суд. Каждого из нарушителей арестовали на двое суток.

Ранее казахстанцев предупреждали о том, что за выезд на перекрытые из-за непогоды трассы им может грозить не только штраф, но еще и арест. Дорожники просили водителей воздержаться от дальних поездок, если было штормовое предупреждение.

Так, согласно ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. 

В случае повторного нарушения в течение года предусмотрен арест на срок от пятнадцати до двадцати суток.  

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052135-voditeley-gelandewagen-arestovali-za-vyezd-na-zakrytuyu-trassu-v-karagandinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.