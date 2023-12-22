Двоих водителей Gelandewagen арестовали за выезд на закрытую трассу в Карагандинской области. За машинами даже пришлось организовать погоню, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 22 декабря в связи с ухудшением погоды все дороги в Карагандинской области были перекрыты. Однако нашлись водители, которые пытались проигнорировать данное требование.

Так, в Осакаровском районе на автодороге Алматы – Екатеринбург два водителя, следовавших в сторону Астаны на автомобилях Mercedes-Benz G-класса, не подчинились законным требованиям стражей порядка и продолжили движение.

В ходе начавшейся погони задержаны и доставлены в полицию двое мужчин в возрасте 35 и 40 лет, они - жители Астаны.

По данному факту составлены административные материалы, которые были направлены на рассмотрение в суд. Каждого из нарушителей арестовали на двое суток.

Ранее казахстанцев предупреждали о том, что за выезд на перекрытые из-за непогоды трассы им может грозить не только штраф, но еще и арест. Дорожники просили водителей воздержаться от дальних поездок, если было штормовое предупреждение.

Так, согласно ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

В случае повторного нарушения в течение года предусмотрен арест на срок от пятнадцати до двадцати суток.