Девушку с "солидными связями" задержали в Актобе

Жительницу Актобе задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, она убеждала потерпевших в своих "солидных связях" и обещала помощь с легализацией иностранных автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ДП Актюбинской области в Instagram, 34-летняя девушка подозревается в том, что предлагала свои услуги водителям, у которых были трудности с легализацией иностранных машин.

По версии следствия, она убеждала потерпевших, что располагает солидными связями и может решить вопрос с легализацией в обмен на круглую сумму. С каждого потерпевшего подозреваемая брала от 300 тысяч до 1 млн тенге. На самом деле она просто присваивала деньги.

На сегодняшний день известно о пятерых потерпевших, но следствие допускает, что женщина может быть причастна и к другим случаям обмана граждан.

Задержанная дала признательные показания.

В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество).

В ДП региона призвали граждан получать услуги в специализированных государственных учреждениях, чтобы не стать жертвами обмана.

Отметим, что согласно ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере; в отношении двух или более лиц; неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее стало известно, как аферисты крали деньги казахстанцев в 2023 году. Онлайн-мошенники чаще всего обманывали людей, прикрываясь благотворительностью и просто выпрашивая деньги. Также активно использовалась схема обмана казахстанцев, которые хотели сделать себе водительские права без сдачи экзаменов.

Также, пользуясь возможностью передать пенсионные накопления в частные управляющие компании, мошенники обещали казахстанцам обналичивание этих средств. При этом якобы нужно было заплатить определенное вознаграждение посреднику, который являлся мошенником. А он уже должен был вывести пенсионные деньги в наличку.