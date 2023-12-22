Ради контента в соцсетях шымкентцы установили на авто елки и были наказаны (видео)

В Шымкенте водителей машин, украшенных гирляндами и елками, привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщили в ведомстве, авто, украшенные новогодним деревом и гирляндами, заметили инспекторы ЦОУ. В таком виде Porsche Panamera, Toyota Camry, Lexus ES, Mercedes-Benz и Hyundai Elantra двигались по проспекту Кунаева в направлении Байдибек би.

Патрульные полицейские остановили автомаскарад.

"Свои действия горе-водители оправдывали неведением о пункте ПДД. Однако незнание закона не освобождает от ответственности: нарушителям составили протоколы по статье 590 КоАП, а машины водворили на штрафстоянку", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что водители авто нарушили правила ПДД ради контента в соцсетях.