Групповое изнасилование девушки в Алматы: стали известны жуткие подробности

Недавно в интернете появилась информация об изнасиловании молодой девушки в Алматы четырьмя мужчинами. Потерпевшая рассказала о произошедшем, передает сайт телеканала КТК.

Ранее в соцсетях появилась информация об изнасиловании 18-летней девушки четырьмя мужчинами в Алматы.

"Она пошла в магазин в ночь с 16 на 17 ноября с двоюродной сестрой и другом сестры. По дороге назад другу стало нехорошо, остановилась машина, и водитель предложил подвезти их. Когда сестра и друг вышли, водитель сказал, что они забыли вещи в машине. Девочка хотела забрать эти вещи, водитель затолкал ее и увез", – говорилось в публикации фонда "Немолчиkz".

Жертва преступления рассказала корреспондентам телеканала жуткие подробности того дня. По ее словам, подозреваемые надругались над ней в машине по очереди.

По информации телеканала, 18-летняя алматинка уже больше месяца не может оправиться от произошедшего – она боится одна выходить на улицу и садиться в такси. До этого пострадавшая работала на складе, но сейчас редко выходит из дома и практически ни с кем не общается.

Как рассказала девушка, в тот день водитель заблокировал двери в машине и увез ее на пустырь. Туда же прибыли четверо мужчин. В беседе с телеканалом ее родители заявили, что обратились в полицию, но недовольны ходом расследования.

"Мне интересно: мы заявление подали 17-го числа, и через семь дней только завели официальное дело. Вопрос: почему? И почему вот этот следователь обвиняет мою дочку? То, что она сама захотела этого. То, что она сама их позвала, и все сама сделала. Дело как стоит, так и стояло. Следователи у нас каждый день меняются", – цитирует телеканал отца девушки.

Подозреваемым оказался 45-летний мужчина, выяснили корреспонденты телеканала, – его разыскали в ВКО. Сейчас мужчина в изоляторе. Автомобиль, где, предположительно, случилось преступление, изъяли.

"В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление личностей других возможных участников преступления. Если таковые были, то они непременно будут задержаны и привлечены к ответственности. Сейчас доводы, каждую деталь, каждый нюанс мы проверяем. Автомашина также, где, предположительно, имело место преступление, в настоящее время изъята, и тоже проводятся экспертные исследования", – рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

По информации телеканала, назначены судебно-медицинская и геномная экспертизы. И на данный момент единственным подозреваемым по делу об изнасиловании девушки проходит водитель автомобиля.

Также в полиции рассказали, что по данному факту расследуется уголовное дело по части 2 статьи 121 УК РК.

Источник: КТК

Согласно части 2 данной статьи УК РК, насильственные действия сексуального характера наказываются лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.