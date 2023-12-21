Начальника полиции СКО хотели обмануть на 30 млн тенге

Начальник Департамента полиции Северо-Казахстанской области рассказал, как мошенники по телефону пытались "развести" его на 30 млн тенге. В схеме участвовала даже подставная "супруга", передает Петропавловск.news.

На заседании общественного совета региона 20 декабря начальник ДП СКО Айдын Кабдулдинов рассказал, как мошенники пытались обмануть его на крупную сумму.

"Звонят на городской номер и говорят, что моя жена совершила наезд на пешехода. Сразу трубку передают женщине, которая громко плачет и говорит, что сбила ребенка, нужны деньги на лечение и на возмещение ущерба. Затем она телефон передает якобы следователю, который спрашивает мой номер сотового.

Я понимаю, что происходит, но подыгрываю. Незамедлительно идет звонок на мобильный. Там говорят, чтобы я не бросал трубку не на городском, не на сотовом телефонах. Таким образом, они исключают возможность моего звонка супруге.

Затем говорят, что готовы помочь за 30 млн тенге. Соглашаюсь, говорю, приезжайте домой, деньги дам. Называю адрес департамента полиции. В результате приезжает курьер – просто таксист, который должен взять деньги и отвезти по месту назначения", — рассказал Айдын Кабдулдинов.

Он отметил, что в большинстве случае мошенники звонят казахстанцам из России и Украины.

"Раскрыть такие преступления очень сложно, поскольку обманутые люди не сразу понимают, что стали жертвами, а преступники, как правило, находятся за пределами страны", — отметил начальник полиции. По данным стражей порядка, на протяжении последних 2 лет значительно активизировалась киберпреступность.

В Северо-Казахстанской области за 11 месяцев 2023 года зарегистрировано 940 фактов мошенничества, из них 716 с использованием интернета. Ущерб составил более 800 млн тенге, возмещены только 29 млн.

Но есть и положительный результат — в этом году 720 человек отказали мошенникам, не поддались на уловки и сообщили о попытке обмана в полицию.

Ранее сообщалось, как отличить реальный звонок из банка и защитить себя от злоумышленников. Один из главных способов - запрос личной информации клиента банка. Такие данные настоящие сотрудники финансовой организации запрашивать не станут.

Если возникают какие-либо сомнения и кажется, что вам звонит сотрудник банка, то лучше сбросить звонок и самостоятельно набрать официальный номер финансовой организации.

Отметим, что казахстанцам также следует помнить и об угрозе от мошеннических мобильных приложений. Чтобы обеспечить свою безопасность, можно открыть виртуальную банковскую карту и установить денежный лимит онлайн-покупок.

Также стало известно, что делать казахстанцам, если они перевели деньги мошенникам. Как объясняют эксперты, первым делом нужно сразу же обратиться в банк и правоохранительные органы.