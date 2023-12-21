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Два месяца жили в землянке: подозреваемых в убийстве задержали в Алматы (видео)

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Задержанные подозреваемые
Задержанные подозреваемые. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в убийстве их знакомого. С октября они прятались в землянке, вырытой своими руками, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили стражи порядка, полицейские Алматы задержали двоих мужчин 22 и 33 лет. По версии следствия, в октябре этого года подозреваемые убили своего знакомого, после чего сожгли его тело.

"Создана специальная следственно-оперативная группа. На днях было установлено местонахождение подозреваемых: все это время они прятались в землянке (размером 3×1,3 метра, высотой 1,7 метра), что в двух километрах от трассы "Алматы – Астана". Там же подозреваемые смастерили для себя импровизированную ночлежку и место для приема пищи.

Они признались, что убили знакомого вследствие неприязненных отношений. Подозреваемые взяты под стражу", – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Подчеркивается, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом убийство:

  • двух или более лиц;
  • лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;
  • лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
  • женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
  • совершенное с особой жестокостью;
  • совершенное способом, опасным для жизни других людей;
  • совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;
  • из хулиганских побуждений;
  • совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
  • по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;
  • совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;
  • совершенное неоднократно;
  • заведомо несовершеннолетнего лица;
  • совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, согласно третьей части данной статьи, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051917-dva-mesyatsa-zhili-v-zemlyanke-podozrevaemyh-v-ubiystve-zaderzhali-v-almaty-video/

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