Казахстанец на 6 лет лишился свободы из-за нежелания выплачивать долг в 54 млн тенге

Жителя Карагандинской области, не желавшего оплачивать долг в размере 54 млн тенге, суд приговорил к шести годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в Старогородской отдел полиции УП Темиртау поступило заявление 45-летней горожанки. Она попросила привлечь к уголовной ответственности 31-летнего мужчину за неисполнение вступившего в законную силу решения суда о взыскании долга в сумме 54 млн тенге в ее пользу.

Данный факт был зарегистрирован по ст.430 УК РК "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа".

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый в течение года умышленно не исполнил требования исполнительного документа, более того, воспрепятствовал этому.

В отношении молодого человека была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. После окончания расследования уголовное дело передано на рассмотрение в Темиртауский городской суд.

Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы. Судебный вердикт уже вступил в законную силу.

Наказание за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа

Согласно ст.430 УК РК:

1. Неисполнение вступивших в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа более шести месяцев, а равно воспрепятствование их исполнению наказываются привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов либо ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, по которым сумма взыскания превышает десять тысяч месячных расчетных показателей, установленных законодательством Республики Казахстан на момент совершения преступления, а равно воспрепятствование их исполнению наказываются ограничением свободы на срок от пяти до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Примечание. Лицу, совершившему преступление, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, и погасившему всю сумму задолженности до вынесения приговора суда, лишение свободы не назначается.

4. Незаконное отчуждение, обременение имущества, конфискованного решением или приговором (постановлением) суда, а равно имущества, обращенного в доход государства, либо имущества, на которое наложен арест по делам, связанным с возвратом государству незаконно приобретенных активов, совершенные в целях уклонения от исполнения судебных актов, наказываются ограничением свободы на срок до шести лет либо лишением свободы на тот же срок.