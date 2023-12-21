Директора центра наказали за незаконное принятие сына на работу в ЗКО

В Западно-Казахстанской области привлекли к ответственности директора Центра воспитательной работы за незаконное принятие сына на работу. Также выявлены нарушения в деятельности подведомственных центру детских лагерей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации официального сайта ведомства, прокуратурой района Байтерек проведены проверки в детских лагерях.

В ходе проверки в ГККП "Центр воспитательной работы" установлено, что директором предприятия незаконно принят на работу в детский лагерь "Жас улан" сын, не имеющий соответствующей квалификации и образования. Кроме того, ему перечислена заработная плата сверх установленной суммы.

По акту надзора прокуратуры района директор ГККП за оказание неправомерного предпочтения привлечен к дисциплинарной ответственности по пп.4 п.1 ст.50 Закона "О государственной службе" в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Переплаченная сумма заработной платы возвращена государству.

Также надзорным органом установлено, что здание детского лагеря "Достык" находится в аварийном состоянии, деятельность осуществляется с нарушением санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил. 13 работников лагеря не имели соответствующих медицинских допусков.

Кроме того, заведующего детским лагерем заподозрили в хищении бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства и растраты вверенного имущества.

По инициативе прокуратуры района Байтерек зарегистрированы уголовные дела по ч.2 ст.189 (Растрата чужого имущества группой лиц с использованием служебного положения), а также по ч.2 ст.190 (Мошенничество с использованием своего служебного положения) УК РК.

В последующем ввиду полного возмещения ущерба государству уголовные дела прекращены по нереабилитирующим основаниям.

Добавим, что согласно ч.2 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

А в соответствии с ч.2 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.