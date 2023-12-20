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Мнимые сделки и неуплата налогов: иностранцы незаконно создавали фирмы в Актюбинской области

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Женщина считает на калькуляторе
Подсчет налогов. Иллюстративное фото: freepik.com/pressfoto

Прокуратурой Актюбинской области были установлены факты незаконного создания коммерческих предприятий иностранцами, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство.

Как пояснили в прокуратуре, согласно действующему законодательству, запрещается создание юридического лица, а также участие в уставном капитале коммерческих организаций путем вхождения в состав участников юридических лиц иностранцам, не получившим визы на въезд в качестве бизнес-иммигранта.

Несмотря на это, иностранные граждане создавали компании без каких-либо разрешительных документов на территории Актюбинской области.

Например, в 2020 году гражданином Украины без соответствующего разрешения было образовано и зарегистрировано ТОО. Подчеркивается, что компания не уплачивала налогов в госбюджет.

"Необходимо отметить, что данные предприятия создаются для совершения мнимых сделок и обналичивания незаконно полученных денежных  средств, в результате чего в бюджет не поступают значительные суммы налогов", - пояснили в прокуратуре.

По решению судебных органов было ликвидировано 18 подобных незаконно созданных коммерческих предприятий.

По информации КГД, налог - это обязательный денежный взнос, взимаемый государством с физических и юридических лиц, и перечисляемый в государственный бюджет.

Налоги используются для реализации государством поставленных целей во всех областях нашей жизни - в хозяйстве, защите территории страны, социальном обеспечении и охране сограждан, а также в развитии образования, медицины, культуры и в других сферах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051713-mnimye-sdelki-i-neuplata-nalogov-inostrantsy-nezakonno-sozdavali-firmy-v-aktyubinskoy-oblasti/

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