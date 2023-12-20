Не утихает скандал вокруг дела об убийстве школьницы, фигурантом которого был сын экс-акима

В Туркестанской области не утихает скандал вокруг дела об убийстве 15-летней школьницы. Одного из обвиняемых приговорили к 16 годам колонии, второго, который является сыном экс-акима, к ограничению свободы сроком на 1 год и 4 месяца. Родные осужденного к более суровому наказанию не согласны с приговором, передает телеканал КТК.

По данным следствия, одиннадцатиклассник и его 19-летний знакомый раздобыли фотографию полуобнаженной девушки, внешне похожей на 15-летнюю школьницу, вымогали у нее миллион тенге, а затем во время встречи и возникшей ссоры она была убита.

Двух подсудимых признали виновными. Одиннадцатикласснику, сыну бывшего сельского акима, за недонесение о преступлении назначили ограничение свободы. А его 19-летний знакомый получил 16 лет колонии.

Родители приговоренного к длительному сроку заключения настаивают, что их сына в ночь убийства якобы вообще не было в селе, а записи с камер, которые могли бы пролить свет на кровавые события, оказались стерты.

Мать осужденного считает, что ее ребенка сделали крайним в жуткой трагедии, чтобы отвести от сурового наказания второго подсудимого.

"Никаких доказательств не было, никаких телефонов, никаких следов крови на теле и на одежде тоже нет. Отец второго парня с полицейскими постоянно в кафе сидел, это все видели. Что они после этого правду скажут? Какая может быть экспертиза ДНК, если моего сына вообще там не было? А в полиции его избивали, привязывали к батарее, надевали на голову пакет, он несколько раз терял сознание", - заявила женщина.

Источник: КТК

Напомним, в апреле 2023 года тело девушки с ножевыми ранениями нашли в оросительном канале в Ордабасинском районе Туркестанской области.

По подозрению в убийстве был задержан школьник. Позже появилась информация, что в тот же день задержали второго подозреваемого - 19-летнего парня.

Родные убитой утверждали, что девушку шантажировали из-за фото - требовали деньги, чтобы снимок не попал в Сеть. Мать погибшей добавила, что за день до преступления дочь действительно просила у нее крупную сумму денег.

Также женщина была возмущена вынесенным приговором, в результате которого 19-летний парень получил 16 лет колонии, а второго фигуранта дела, который является сыном экс-акима села, ограничили в свободе на срок 1 год и 4 месяца.

"Он хоть и сказал в суде, что всего лишь выманил мою дочь из дома, но он тоже участвовал во всем этом. И такой приговор – всего год и четыре месяца – это несправедливо! С решением суда я не согласна. Чей бы сын он ни был, каким бы он сыном ни был, но они живые! А моей дочери больше нет", - говорила мать убитой.