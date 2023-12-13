В Туркестанской области вынесен приговор по громкому убийству 15-летней школьницы

Судебное разбирательство по громкому уголовному делу об убийстве 15-летней девочки завершилось в Туркестанской области - был вынесен приговор, передает МИА "Казинформ".

Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области. На скамье подсудимых оказались 19-летний парень и ученик 11 класса той же школы, в которой училась убитая.

Тело девушки обнаружили в оросительном канале 9 апреля этого года.

Согласно материалам уголовного дела, фигуранты нашли фото полуобнаженной девушки, которая была похожа на нее, после чего стали шантажировать школьницу. Чтобы фото не попало в социальные сети с девочки-подростка требовали миллион тенге.

Сообщается в ночь с 8 на 9 апреля школьница пришла на встречу с парнями. Там произошла ссора, в итоге 15-летняя девушка была убита - ей нанесли ножевые ранения.

1 сентября этого года дело поступило в суд сразу по трем статьям: "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений", "Вымогательство" и "Убийство".

Как сообщает издание, одного из парней суд признал виновным в шантаже и убийстве девочки и приговорил к 16 годам лишения свободы. Второй - осужден за недонесение, он получил условный срок.

Как сообщает сайт телеканала КТК, 16-лет колонии получил 19-летний парень, а второй фигурант дела, который является сыном экс-акима села, был приговорен к ограничению свободы на срок 1 год и 4 месяца.

Мать убитой школьницы возмущена таким решением суда и намерена обжаловать

"Он хоть и сказал в суде, что всего лишь выманил мою дочь из дома, но он тоже участвовал во всем этом. И такой приговор – всего год и четыре месяца – это несправедливо! С решением суда я не согласна. Чей бы сын он ни был, каким бы он сыном ни был, но они живые! А моей дочери больше нет", - заявила женщина.

Источник: КТК.

Напомним, в апреле тело девушки с ножевыми ранениями нашли в оросительном канале в Ордабасинском районе Туркестанской области. По подозрению в убийстве был задержан школьник.

Позже появилась информация, что в тот же день был задержан второй подозреваемый - 19-летний парень.

Родные убитой утверждали, что девушку шантажировали из-за фото - требовали деньги, чтобы снимок не попал в Сеть. Мать погибшей добавила, что за день до убийства дочь действительно просила у нее крупную сумму денег.