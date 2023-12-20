Руководителей QazHome приговорили к тюремным срокам

Жители Атырау осуждены к реальным срокам лишения свободы за организацию финансовой пирамиды под видом потребительского кооператива "QazHome", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

"Противоправные действия указанных лиц изобличены сотрудниками Департамента АФМ по Атырауской области. Гражданам предлагали внести деньги в финансовую пирамиду под предлогом обеспечения недвижимым имуществом", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, в ходе досудебного расследования установлено, что в деятельность кооператива было привлечено порядка 300 вкладчиков, из которых подали заявление только 35 человек, где сумма ущерба по данным заявлениям составила более 49 млн тенге.

Приговором суда руководители потребительского кооператива "QazHome" признаны виновными, им назначено по 6 лет лишения свободы каждому.

Наказание за создание и руководство финансовой пирамидой в Казахстане

Согласно ст.217 УК РК:

1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере;

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.