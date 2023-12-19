"Оформила на него кредиты": жительница ЗКО заявила, что муж угрожал ружьем ей и сыну (видео)

Жительница ЗКО сообщила в полицию, что ее муж пришел с ружьем в руках в один из магазинов Аксая, где угрожал ей и 20-летнему сыну. Супруги находятся в процессе развода, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ночь на 17 декабря в отдел полиции Бурлинского района обратилась напуганная женщина. Она сообщила о супруге, пришедшем в ее магазин с ружьем.

Выехавшие на место происшествия стражи порядка установили, что мужчина, находясь в одном из магазинов Аксая, угрожал оружием своей жене и 20-летнему сыну.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан 52-летний муж потерпевшей. По заключению экспертизы, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. У подозреваемого было изъято оружие.

По данному факту ОП Бурлинского района ДП ЗКО начато досудебное расследование по ст.115 УК РК "Угроза".

Также подозреваемый был привлечен к административной ответственности по ст.482 КоАП РК "Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия".

"Выяснилось, что супруги проходят бракоразводный процесс. Сам подозреваемый пояснил, что жена ранее оформила на него несколько кредитов, из-за чего он и пошел на такой поступок", - рассказали в полиции.

Материалы направлены в суд для вынесения защитного предписания, которое защитит женщину от подозреваемого.

Отметим, что согласно ст.115 УК РК угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества поджогом, взрывом или иным общеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение, наказывается штрафом в размере до 120 МРП (414 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.

А в соответствии со ст.482 КоАП РК незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка не зарегистрированного в органах внутренних дел гладкоствольного, газового оружия и патронов к нему, электрического, метательного, охолощенного, сигнального, пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Джоулей, калибром более 4,5 миллиметра, основных (составных) частей к нему, влекут штраф на физических лиц в размере 20 МРП (69 000 тенге) с конфискацией оружия, а также основных (составных) частей к нему.