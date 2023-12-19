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30 лет независимости Казахстана

"В ущерб операторам связи": казахстанца заподозрили в помощи иностранным мошенникам

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Задержанный казахстанец
Задержанный казахстанец. Фото: КНБ РК

Правоохранители задержали казахстанца, который, предположительно, оказывал услуги, позволявшие иностранным злоумышленникам маскировать свои звонки в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

По данным ведомства, Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в организации незаконного пропуска трафика и телефонных соединений.

"По версии следствия, им оказывались услуги, позволявшие иностранным злоумышленникам маскировать свои звонки в Казахстан для осуществления мошеннических действий", – говорится в сообщении.

Для этого, как сообщили представители КНБ, применялось специальное оборудование и вредоносное программное обеспечение, подменяющее иностранные номера на казахстанские.

"В результате подозреваемый извлекал сверхприбыль в ущерб национальным операторам связи, а зарубежные мошенники с использованием его услуг обманывали жителей республики", – подчеркнули правоохранители.

Сейчас проводится досудебное расследование по части 3 статьи 210 Уголовного кодекса. Иная информация не подлежит разглашению.

При этом, по информации КНБ, только за последние 3 года зарегистрировано 59 тысяч фактов интернет-мошенничества с ущербом на сумму порядка 43 миллиардов тенге.

Добавим, что в статье 210 УК РК установлено наказание за создание компьютерной программы, программного продукта или внесение изменений в существующую программу или программный продукт с целью неправомерного уничтожения, блокирования, модификации, копирования, использования информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, нарушения работы компьютера, абонентского устройства, компьютерной программы, информационной системы или сетей телекоммуникаций, а равно умышленные использование и (или) распространение такой программы или программного продукта.

Перечисленные выше деяния наказываются штрафом в размере до 3 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Те же деяния, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры,

наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

При этом согласно части 3, о которой шла речь выше, деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи:

  • совершенные преступной группой;
  • повлекшие тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051469-pomogal-moshennikam-maskirovat-zvonki-kazahstantsa-zaderzhali-sotrudniki-knb/

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