Полицейские Жетiсу заявили о поимке 11 групп домушников

Полицейские области Жетiсу заявили о том, что в уходящем году обезвредили 11 групп домушников, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД Казахстана.

По информации полицейских, была доказана причастность задержанных к совершению 55 краж из квартир и частных домостроений.

Последний факт был зарегистрирован в городе Текели. Там стражам порядка удалось задержать двоих человек - подозреваемых проверяют на причастность к нескольким кражам.

Всего по подозрению в совершении квартирных краж в 2023 году полицейские региона задержали 230 человек.

"Согласно анализу основная часть краж совершена путем свободного доступа знакомыми и близкими потерпевших. Также имеются факты проникновения в дома и квартиры путем отжима. Зарегистрированы факты взлома и использования подбора ключей". - говорится в сообщении.

Как подчеркнули стражи порядка, за 2023 год потерпевшим был возмещен ущерб на общую сумму около 42 млн тенге.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.