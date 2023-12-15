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Подозреваемого в убийстве ищут полицейские Алматы

Опубликовано:

Полицейская лента
Полиция. Иллюстративное фото: evgeny_pylayev / Getty Images

В Алматы произошло убийство в Медеуском районе. Как сообщили в Департаменте полиции города корреспонденту NUR.KZ, сейчас по факту заведено дело.

"Управлением полиции Медеуского района проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99, части 3 статьи 24 и части 2 статьи 99 УК РК.

Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого и установление других обстоятельств дела", - сообщили в полиции.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, добавили в ведомстве.

Ранее в Алматы задержали подозреваемого в другом убийстве - матери и двоих детей, дом которых впоследствии подожгли. Происшествие случилось в Алматинской области.

Статья 99 УК РК - "Убийство" - предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы (часть 1) и от 15 до 20 лет (часть 2) лишения свободы.

Кроме того, статья 24 УК РК гласит о покушении на совершение преступления, а часть 3 этой статьи говорит о том, что преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051041-podozrevaemogo-v-ubiystve-ischut-politseyskie-almaty/

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