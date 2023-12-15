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Несколько бутылок дорогого коньяка украли из супермаркета в Астане

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Подозреваемый в супермаркете
Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В одном из столичных супермаркетов были украдены несколько бутылок дорого коньяка. Полиция задержала подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением о краже алкоголя в полицию обратился представитель торговой сети.

Стражи порядка установили подозреваемого, им оказался 36-летний астанчанин.

"Мужчина, зайдя в супермаркет, воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, взял с полки коробку алкогольного напитка и разложил содержимое по карманам, причинив материальный ущерб на сумму более 85 тысяч тенге. Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения", – сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

Задержанный дал признательные показания, также были изъяты вещественные доказательства.

Полиция проверяет причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Добавим, что по статье 188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом максимальное наказание за нарушение данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы рассказывали о том, что в Хромтау подозреваемый в кражах в течение месяца 13 раз наведывался в один из супермаркетов города и каждый раз уходил оттуда с бутылкой элитного алкоголя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051024-neskolko-butylok-dorogogo-konyaka-ukrali-iz-supermarketa-v-astane/

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