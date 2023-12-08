Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Жителя Хромтау подвела любовь к элитному алкоголю

Опубликовано:

Подозреваемый в Хромтау
Подозреваемый. Кадр из видео: polisia.kz

Подозреваемый в кражах в течение месяца 13 раз наведывался в один из супермаркетов Хромтау и каждый раз уходил оттуда с бутылкой элитного алкоголя, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По сведениям информационного медиапортала ведомства, первый раз 29-летний подозреваемый решился на правонарушение в начале ноября, когда с прилавка супермаркета в Хромтау тайно похитил одну бутылку виски.

Кражу никто не заметил, и на следующий день мужчина повторил свои действия: пришел в тот же супермаркет за той же маркой виски.

В итоге, почувствовав безнаказанность, подозреваемый 13 раз посещал супермаркет и при каждом случае похищал по одной бутылке. В течение ноября он вынес из магазина 13 бутылок дорогого алкоголя емкостью 0,5 и 0,7 литров.

Внимание злоумышленника привлекал только виски известной марки стоимостью 8000 и 9000 тенге.

В начале декабря с сообщением о краже в полицию обратился 43-летний владелец супермаркета. Сумма ущерба, причиненного предпринимателю, составила более 100 тысяч тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и изучения записей видеокамер правоохранителями был задержан местный житель.

Мужчина пояснил, что все похищенные алкогольные напитки он употребил по прямому назначению.

Проводится расследование в рамках уголовного дела, заведенного по ст.187 УК РК "Мелкое хищение".

Отметим, что согласно ст.187 УК РК мелкое хищение, то есть кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в незначительном размере, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток. 

Мелкое хищение, совершенное неоднократно, наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049937-zhitelya-hromtau-podvela-lyubov-k-elitnomu-alkogolyu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.