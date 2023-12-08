Жителя Хромтау подвела любовь к элитному алкоголю

Подозреваемый в кражах в течение месяца 13 раз наведывался в один из супермаркетов Хромтау и каждый раз уходил оттуда с бутылкой элитного алкоголя, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По сведениям информационного медиапортала ведомства, первый раз 29-летний подозреваемый решился на правонарушение в начале ноября, когда с прилавка супермаркета в Хромтау тайно похитил одну бутылку виски.

Кражу никто не заметил, и на следующий день мужчина повторил свои действия: пришел в тот же супермаркет за той же маркой виски.

В итоге, почувствовав безнаказанность, подозреваемый 13 раз посещал супермаркет и при каждом случае похищал по одной бутылке. В течение ноября он вынес из магазина 13 бутылок дорогого алкоголя емкостью 0,5 и 0,7 литров.

Внимание злоумышленника привлекал только виски известной марки стоимостью 8000 и 9000 тенге.

В начале декабря с сообщением о краже в полицию обратился 43-летний владелец супермаркета. Сумма ущерба, причиненного предпринимателю, составила более 100 тысяч тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и изучения записей видеокамер правоохранителями был задержан местный житель.

Мужчина пояснил, что все похищенные алкогольные напитки он употребил по прямому назначению.

Проводится расследование в рамках уголовного дела, заведенного по ст.187 УК РК "Мелкое хищение".

Отметим, что согласно ст.187 УК РК мелкое хищение, то есть кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в незначительном размере, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

Мелкое хищение, совершенное неоднократно, наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.