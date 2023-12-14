Лото-аппарат разгромили в Алматы: подозреваемые оказались судимыми (видео)

В Алматы стражи порядка задержали двух мужчин, которые подозреваются в краже денег из лото-аппарата, который был также взломан, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемыми оказались двое жителей Алматинской области 1988 и 1992 годов рождения, имеющие судимость.

По версии следствия, мужчины проникли в бутик в Медеуском районе, и, взломав аппарат, похитили 140 тысяч тенге. Материальный ущерб предприниматель оценил в 336 тысяч тенге.

"Личности задержанных проверяются на причастность к возможным аналогичным преступлениям. К слову, оба молодых человека в прошлом уже имели судимости за совершение краж чужого имущества", – сообщил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев.

В полиции добавили, что задержанные дали признательные показания, их поместили в изолятор временного содержания.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 188 УК РК.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 188 УК РК, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже денег из терминала, незаконном проникновении на стройку и нападении на охранника.