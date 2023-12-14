Взломал терминал, ударил трубой охранника: мужчину заподозрили в краже и грабеже в Астане

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже денег из терминала, незаконном проникновении на стройку и нападении на охранника, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили стражи порядка, сотрудники криминальной полиции установили 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении сразу нескольких преступлений на территории столицы.

"В ходе расследования установлено, что он в ночное время проник на строительный объект с целью совершения кражи. Мужчина ранее работал на объекте и знал, где находятся материалы, которые можно присвоить.

В момент совершения кражи его действия заметил охранник, который попытался воспрепятствовать ему. Но злоумышленник ударил трубой мужчину и похитил сварочный аппарат, тепловую пушку и строительную каску, причинив материальный ущерб на сумму 99 тыс. тенге", – рассказали представители МВД.

Более того, оперативники выяснили, что этот же человек может быть причастен еще к одному преступлению.

"Находясь в супермаркете, когда рядом никого не было, путем подбора ключа от терминала самообслуживания он завладел денежными средствами в сумме почти 1,6 млн тенге и скрылся", – добавили полицейские.

Сейчас подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По данным фактам проводится досудебное расследование.

Отмечается, что мужчина дал признательные показания, а вещественные доказательства были изъяты. Проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Добавим, что согласно Уголовному кодексу РК, кража – это тайное хищение чужого имущества, а грабеж – открытое.

При этом по статье 188 УК РК кража наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

А вот грабеж, как указано в статье 191 УК РК, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.