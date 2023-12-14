Серийный грабитель орудовал в центре Алматы и нападал только на женщин (видео)

Алматинские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей. По версии следствия, он на оживленном участке города нападал на женщин, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, 34-летний подозреваемый "работал" недалеко от перекрестка проспекта Абая и улицы Масанчи. Жертвами нападения становились поздно возвращающиеся в одиночестве девушки.

"Пробегая мимо", выхватывал из рук телефоны. Так, вечером он у 20-летней девушки выхватил из рук iPhone. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. На данный момент заявление поступило от 7 потерпевших по нашему и 7 – по Бостандыкскому району", – рассказал начальник УП Алмалинского района Олжас Шарипов.

Задержанный дал признательные показания. По данному факту расследуется уголовное дело по статье 191 УК РК.

Кроме того, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, осенью полицейские Алматы задержали мужчину, которого подозревают в серии грабежей. По версии следствия, жертвами стали пожилые женщины.

Согласно статье 191 УК РК, грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.