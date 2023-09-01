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Нападал на пожилых женщин и срывал цепочки: серийный грабитель орудовал в Алматы

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Женщина сидит на скамейке
Женщина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Полицейские Алматы задержали мужчину, которого подозревают в серии грабежей. По версии следствия, жертвами стали пожилые женщины, сообщает медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, в правоохранительные органы обратились несколько жительницы Алматы, ставших жертвами грабителя. По словам жертв, грабитель орудовал в Ауэзовском районе, нападая на женщин средь бела дня и срывая с их шей цепочки.

Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался мужчина 1994 года рождения.

"Действовал очень хладнокровно. Срывал цепочки путем удушья: на шеи у жертвы оставалась окровавленная рана в виде борозды. Подозреваемый задержан и взят под стражу. На данном этапе следствия установлена его причастность к 12 ограблениям", – рассказал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев.

Сейчас полиция проверяет другие возможные эпизоды. Установлено, что награбленное злоумышленник сбывал на одном из рынков города. Полицейские сейчас проводят работу и по установлению скупщиков краденого имущества. Для них тоже предусмотрена уголовная ответственность

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, добавили в полиции.

Наказание за грабеж в Казахстане

Согласно статье 191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, грабеж, совершенный:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в тексте Уголовного кодекса РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034965-napadal-na-pozhilyh-zhenschin-i-sryval-tsepochki-seriynyy-grabitel-orudoval-v-almaty/

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