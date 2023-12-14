Знакомство переросло в кражу: студента из Кореи обманули в Астане

Желание познакомиться с девушкой для студента из Кореи, обучающегося в вузе Астаны, обернулось потерей денег. Полицией задержана 21-летняя подозреваемая, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны, к правоохранителям с заявлением обратился гражданин Республики Корея, студент одного из столичных вузов.

"В ходе расследования стало известно, что молодая девушка через соцсети познакомилась с гражданином Республики Корея, который является студентом столичного вуза. Проведя вместе несколько дней, они отправились в гостиницу на левом берегу, чтобы продолжить знакомство.

Войдя в доверие молодого человека, подозреваемая, под предлогом разряженного телефона, взяла его мобильный, чтобы якобы воспользоваться интернетом.

Таким образом, воспользовавшись ситуацией, подозреваемая перевела деньги на свой счет с помощью приложения банка", - сообщает ДП Астаны в Instagram.

О произошедшем студент из Кореи догадался только на следующий день, когда девушка уже ушла. Он обратился в полицию.

Стражами порядка была задержана 21-летняя жительница Астаны. По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается ее причастность к аналогичным преступлениям, совершенным ранее в столице.

Стоит отметить, что чаще всего иностранцы, приехавшие в Казахстан, попадаются на "уловки" таксистов. К примеру, мы писали о курьезном случае в Астане, когда водитель договорился отвезти иностранца до нужного места. И, проехав 150 метров, взял с него 500 тенге. Как выяснилось, иностранцу нужно было всего лишь добраться со старого вокзала Астаны до автовокзала "Сапаржай", который находится в нескольких десятках шагов от него. Таксиста привлекли к ответственности.

Другой случай произошел в Алматы. Там таксист обманул туриста из Южной Кореи, запросив у него за поездку 40 тысяч тенге. Его привлекли к ответственности сразу по трем статьям.