"Особо дерзкое нарушение": полицейские обратились к казахстанцам с призывом

В связи с участившимися актами вандализма и хулиганства полицейские обратились к казахстанцам с призывом, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Cоблюдать закон и порядок просят казахстанцев.

"В последнее время участились акты вандализма, хулиганства, порчи чужого имущества, которые совершаются в особо дерзкой форме на улицах и в других общественных местах.

В этой связи, разъясняю, что особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопряженное с уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, влечет уголовную ответственность по статье 293 Уголовного кодекса и предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет", — отметил заместитель председателя КАП МВД РК Алибек Кениспаев.

По всем таким фактам, как отметили в ведомстве, полиция стразу же реагирует и регистрирует уголовные дела. Начинается досудебное расследование.

С начала года по статье "Хулиганство" зарегистрировано порядка 1,5 тысяч уголовных дел.

Наказание за хулиганство в Казахстане

Согласно ст.293 УК РК:

1. Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, если оно:

1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

3) совершено неоднократно;

4) совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, – наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет.