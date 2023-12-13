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Посетитель кафе с пачкой денег из сейфа попал на видео в Акмолинской области

Опубликовано:

Мужчина снят камерой видеонаблюдения в Степногорске
Подозреваемый. Кадр из видео: ДП Акмолинской области

В Акмолинской области посетитель кафе подозревается в том, что разжился выручкой заведения. Деньги он нашел в сейфе, но попал в объектив камеры видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, вечером 10 декабря в дежурную часть управления полиции Степногорска поступил звонок о том, что неизвестные лица в одном из кафе города похитили денежные средства в размере 650 000 тенге.

По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст.188 УК РК "Кража".

Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что в кабинете бухгалтера из сейфа были похищены деньги.

Правоохранители опросили потерпевшую, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, проверили ранее судимых лиц и установили, что момент хищения зафиксировала камера видеонаблюдения.

Уже на следующее утро в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, признавшего свою вину. Украденное он не успел потратить.

ДП Акмолинской области рекомендует предпринимателям устанавливать камеры видеонаблюдения в местах, позволяющих избежать их повреждения, и сохранять записи. Важно обеспечить освещение объектов и прилегающих к ним территорий, двери и окна оснащать надежными запирающимися устройствами, решетками. Это позволит избежать неприятных ситуаций, связанных с кражей и хулиганством.

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. Кража, совершенная: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Кража, совершенная: 

1) в крупном размере;  

2) неоднократно; 

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

4. Кража, совершенная: 

1) преступной группой; 

2) из нефтегазопровода; 

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050657-posetitel-kafe-s-pachkoy-deneg-iz-seyfa-popal-na-video-v-akmolinskoy-oblasti/

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