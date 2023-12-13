Астанчанке пообещали снизить ежемесячный платеж по кредиту, но оставили без 250 тыс. тенге

Жительница Астаны обратилась в полицию после того, как отдала 250 тыс. тенге знакомому. Ей обещали помочь со снижением ежемесячного платежа по кредиту, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По версии следствия, мужчина под предлогом перерасчета, якобы имея влиятельных знакомых в банке, пообещал потерпевшей снизить ежемесячный платеж по кредиту. Поверив, женщина отдала 250 тыс. тенге, но в итоге он перестал выходить с ней на связь.

Стражи порядка установили подозреваемого, им оказался 33-летний житель столицы.

Кроме того, полиция выяснила, что он причастен к еще одному факту мошенничества.

"Под предлогом, что ему срочно необходим ноутбук на короткое время, он взял его у своего знакомого, но потом сразу сдал в ломбард. Деньгами он распорядился по своему усмотрению", – сообщили в МВД.

По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Подозреваемый дал признательные показания. Полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

Добавим, что по статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Напомним, жителя Семея подозревают в мошенничестве – по информации полицейских, подозреваемый обманул своих друзей.