Полиция и КНБ провели задержание в области Жетісу

Сторонник запрещенной религиозной организации задержан в области Жетісу. При обыске у него дома обнаружены свертки с растительным наркотиком, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По сведениям информационного медиапортала ведомства, полицейские Жетісу совместно с оперативниками областного ДКНБ задержали 45-летнего жителя Сарканского района.

При обыске по месту жительства правоохранители обнаружили 13 пакетиков с марихуаной.

"Нам известно, что мужчина является приверженцем религиозно-экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Казахстана. В этой связи оперативные мероприятия проводились при координации областной прокуратуры. Сейчас по факту незаконного хранения наркотиков заведено уголовное производство", – сообщили в управлении по противодействию экстремизму ДП области Жетісу.

Ранее в Туркестанской области задержали приверженцев деструктивного религиозного течения. Они находились в международном розыске. В родном Узбекистане одного из них подозревают в совершении тяжкого преступления, другого – в мошенничестве. Оба состоят на учете как приверженцы деструктивного религиозного течения.

Также в КНБ сообщали о задержании религиозного радикала в Западно-Казахстанской области. Мужчину подозревают в распространении в социальных сетях агитационных материалов международных террористических организаций. Казахстанец ранее уже был судим за террористическую деятельность. В ходе следственных действий по месту его проживания были изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства.