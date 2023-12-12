Международный сигнал о помощи помог парню в Актобе

Сотрудница полиции в Актобе спасла молодого человека, который показал ей международный сигнал о помощи. Сейчас правоохранители ведут расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, инцидент произошел в Актобе 9 декабря. Инспектор по делам несовершеннолетних Аймереке Муханбетказина, проводя обход на административном участке, заметила молодых парней, которые разговаривали на повышенных тонах возле одного из кафе.

"Увидев полицейского, ребята сразу же притихли. Их действия вызвали подозрение у инспектора.

Подойдя ближе, она заметила, что один из юношей показал жест рукой, который считается международным сигналом о том, что человек нуждается в помощи. Поняв, что парню угрожает опасность, Мухамбетказина сразу же позвонила на 102", - говорится в сообщении медиапортала.

До приезда коллег девушка-полицейский решила попробовать самостоятельно задержать правонарушителей.

Инспектор полиции Муханбетказина. Фото: Polisia.kz

"Она заметила, что у одного из нападавших в руках был предмет, похожий на нож, и попробовала начать с ним разговор. За это время отряд полиции успел добраться до места происшествия. По прибытии стражи порядка задержали правонарушителей", - отмечается в сообщении.

Как выяснилось позже, молодые люди решали конфликтный вопрос, связанный с деньгами.

Иные обстоятельства дела выясняются полицией. По данному факту ведется расследование.

Сигнал о помощи

Как сообщается на медиапортале МВД, чтобы помочь жертвам насилия, полиция рекомендует казахстанцам запомнить знак "Сигнал о помощи".

В полиции сообщают, что