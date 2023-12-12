Житель Шымкента неожиданно для себя попал на камеру и под статью

Посетителя ночного заведения, подозреваемого в употреблении наркотиков в автомобиле, задержали в Шымкенте. Он попал в объектив камеры и привлек внимание полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, инспекторы ЦОУ через камеры видеонаблюдения увидели молодого человека, нюхающего "порошок" в припаркованном возле увеселительного заведения авто. Для проверки на место направили патрульных.

Так как подозреваемый не догадывался о камерах поблизости, он полностью отрицал наличие у себя запрещенных веществ.

Выяснилось, что сверток с "синтетикой" он успел спрятать в кармане дверцы машины. Оттуда полицейские изъяли полграмма мефедрона.

В отношении молодого человека проводится расследование по ст.296 УК РК.

Добавим, что согласно ст.296 УК РК:

1. Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в общественных местах наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

2. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

3. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

4. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее в Шымкенте инспекторы видеонаблюдения ЦОУ также во время ночного дежурства заметили мужчину с дымящейся трубкой в руках.

Для проверки на место направили патрульных и участковых. Не ожидавший такого поворота событий молодой человек решил немедленно избавиться от курительной трубки с марихуаной и прямо перед стражами порядка выкинул ее. При этом он не заметил уличных камер, его действия оказались в их поле зрения.

Кроме того, парень прятал пакет с разовой дозой марихуаны в носках.