Парень не заметил камер и попал под статью в Шымкенте (видео)

Молодой житель Шымкента не заметил камер видеонаблюдения и попал под уголовную статью. На парня обратили внимание инспекторы ЦОУ, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, молодого мужчину с дымящейся трубкой в руках, который в окружении друзей стоял на обочине одной из улиц, инспекторы видеонаблюдения ЦОУ заметили во время ночного дежурства.

Для проверки на место направили патрульных и участковых. Не ожидавший такого поворота событий молодой человек решил немедленно избавиться от курительной трубки с марихуаной и прямо перед стражами порядка выкинул ее.

При этом он не заметил уличных камер, его действия оказались в их поле зрения. Кроме того, парень прятал пакет с разовой дозой марихуаны в носках. Наркотическое средство изъято.

Факт незаконного обращения с наркотиками расследуют по ст.296 УК РК.

Наказание за незаконное обращение с наркотиками в Казахстане

Согласно ст.296 УК РК:

1. Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в общественных местах наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

2. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

3. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

4. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.