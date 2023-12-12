Жительница Актобе лежит в коме 9-й месяц после плановой операции

32-летняя жительница Актобе находится в коме уже 9-й месяц после плановой операции. Проверка не показала врачебной ошибки. Теперь за женщиной ухаживают супруг и свекор, передает сайт телеканала КТК.

По информации телеканала, 32-летняя жительница Актобе впала в кому после плановой операции в частном офтальмологическом центре. Теперь за ней ухаживают супруг и свекор. У женщины есть также маленький сын. Родственники уже несколько месяцев пытаются выяснить, что же с ней произошло.

"13 апреля текущего года моей супруге сделали операцию в офтальмологическом центре. Операция плановая, по-женски. Операция проводилась полтора часа. Но известий в тот день у нас не было ни от нее, ни от врачей.

Получается, в час ночи ее перевели в АМЦ в экстренном порядке. Но об этом мы узнали только утром. Врач на следующий день нам объяснила, что операция прошла успешно. Но в какой-то момент ей стало плохо. Начала терять сознание, судороги, остановка сердца", – рассказал супруг женщины.

Как рассказал корреспондент телеканала, в офтальмологическом центре, где почему-то проводят и гинекологические операции, не было отделения реанимации для подобных случаев. Женщина, как сообщается, провела 132 дня в городском медцентре. В конце августа ее забрала семья.

По информации телеканала, спецкомиссия из департамента фармконтроля версию об анафилактическом шоке на анестезию не подтвердила. То есть врачебной ошибки не нашли. При этом и установить настоящую причину тоже не удалось, говорится в телесюжете.

"Ни один эксперт не смог на данный вопрос дать комментарий, потому что по всем анамнезам, по всем проведенным обследованиям как бы отклонений, как таковых, приведших… То есть причинно-следственную связь они не смогут выявить.

Если там были нарушения, по ведению документации медицинской были, но это никак не влияет на результат, исход лечения. А вот именно оперативное вмешательство, ведение пациентки, тактика – это соответствовало стандартам и клиническим протоколам", – рассказала руководитель департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля по Актюбинской области Алия Латыпова.

Есть ли шанс у женщины восстановить свое здоровье, медики пока ответить не могут. Сам центр не захотел давать комментарии телеканалу – представители хотят дождаться результатов уголовного расследования и судебно-медицинской экспертизы.

К слову, по данному факту заведено дело по статье "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

Источник: КТК

Добавим, согласно статье 317 УК РК, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается:

исправительными работами или штрафом до 200 МРП (690 тыс. тенге);

либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов;

либо арестом до 50 суток.

Если данное нарушение повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, то наказывается:

исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге);

либо ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.

Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до года.