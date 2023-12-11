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Lexus продали за 500 тыс. тенге в Павлодаре

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Черный Lexus стоит на стоянке
Lexus. Иллюстративное фото: pexels.com

28-летний павлодарец взял Lexus GS300 стоимостью 5 млн тенге, чтобы отремонтировать рулевую рейку, но в итоге отдал иномарку на запчасти. Выручил с этой сделки в 10 раз меньше от цены машины, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 Павлодара.

В приговоре суда указано, что к механику загнали иномарку в начале 2022 года. По его словам, отремонтировал он Lexus быстро, а после отогнал его на стоянку.

Владелец машину якобы не забирал на протяжении года, вот и решил 28-летний парень воспользоваться моментом.

В марте 2023 года забрал легковушку и сначала продал с нее детали кузова за 200 тысяч тенге, а после и всю машину за 300 тысяч.

"В настоящее время вину признает полностью, просит прощения у потерпевшего, в части гражданского иска признает частично, а именно: материальный ущерб согласно заключению судебно-автотовароведческой экспертизы в сумме 2 733 040 тенге, а также представительские расходы в сумме 300 000 тенге", - указано в приговоре суда №2 Павлодара.

Потерпевший в суде рассказал, что купил иномарку за 5 миллионов тенге. На данный момент полицейские нашли Lexus и вернули, но без некоторых деталей кузова.

Уголовное дело рассмотрели по ст.188 ч.3 УК РК (Кража, совершенная в крупном размере).

Учитывая, что машину стражи порядка вернули, возмещать полную стоимость 28-летнему парню не придется. Его приговорили к 3,5 годам ограничения свободы и обязали выплатить потерпевшему в общем более 3 млн тенге.

Добавим, что согласно ст.188 ч.3 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050279-lexus-prodali-za-500-tys-tenge-v-pavlodare/

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