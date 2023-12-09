Родные погибшего солдата добились эксгумации его тела спустя год в Кокшетау

Родные военнослужащего, погибшего на алматинском полигоне на учениях, добились эксгумации его тела. Они уверяют, что официальная причина смерти парня неверна, передает сайт телеканала КТК.

Родные 19-летнего военнослужащего Алмаса Шахимова, который погиб во время учений на алматинском полигоне, добились эксгумации его тела в Кокшетау.

Согласно официальной причине смерти парня, он скончался от удара по голове железным каркасом палатки – это произошло в августе прошлого года на учениях на алматинском полигоне воинской части 5571.

По информации телеканала, на тот момент 34 солдата Нацгвардии проходили подготовку, когда началась сильная буря и их начали эвакуировать. Сообщалось, что Алмас помогал вытаскивать из упавших палаток сослуживцев, спас троих, но сам погиб. Посмертно его наградили медалью "За отвагу".

Однако родные 19-летнего военнослужащего отказались от награды. Они рассказали телеканалу, что на теле Алмаса было найдено множество ран, которые следствие, по их словам, пыталось скрыть.

Спустя год они все-таки добились эксгумации: независимые эксперты выяснят, что же на самом деле произошло.

"Теперь хотим справедливости, доказать, что есть переломы", – цитирует телеканал бабушку Шахимова.

Источник: КТК

В январе этого года военнослужащий, проходящий срочную службу в артиллерийской дивизии в Шымкенте, неожиданно попал в психиатрическую больницу. Родные парня потребовали разобраться в произошедшем. По их словам, они навещали его за 5 дней до случившегося, и с ним все было в порядке.

В августе на авиабазе в Талдыкоргане погиб солдат. В Минобороны сообщили, что при подготовке к вылету боевого самолета произошел сход боеприпаса.

В октябре в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник. Позже военный прокурор отметил, что взрыв произошел на полигоне не в месте проводимых учений, а с другой стороны, где солдаты убирали бытовой мусор.