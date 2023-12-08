"У меня для тебя сюрприз": казахстанка оказалась связанной после знакомства с парнем в соцсетях
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Знакомство с парнем в социальных сетях закончилось неприятностями для жительницы Шымкента. Когда девушка пришла на встречу, ее связали и угрожали ножом, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
По информации новостного Telegram-канала ведомства, девушка обратилась в полицию. Она рассказала, что несколько дней назад познакомилась в интернете с 21-летним парнем и пошла с ним на свидание.
"У меня для тебя сюрприз", - с такими словами встретил ее молодой человек и, завязав глаза, завел в квартиру.
"Там, связав девушке руки и угрожая кухонным ножом, заставил оформить онлайн-кредит. Поступившие деньги злоумышленник перевел на свой счет и покинул квартиру", - рассказали в МВД.
Подозреваемого задержали в течение пары часов на городском Арбате. Он оказался жителем Уральска, приехавшим недавно в Шымкент на заработки. Молодого человека водворили в ИВС.
Наказание за разбой в Казахстане
Согласно ст.192 УК РК:
1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.
2. Разбой, совершенный:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) исключен;
4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
5) с причинением тяжкого вреда здоровью, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
3. Разбой, совершенный:
1) с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего;
2) с целью хищения имущества в крупном размере;
3) неоднократно;
4) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049902-u-menya-dlya-tebya-syurpriz-kazahstanka-okazalas-svyazannoy-posle-znakomstva-s-parnem-v-sotssetyah/