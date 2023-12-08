"У меня для тебя сюрприз": казахстанка оказалась связанной после знакомства с парнем в соцсетях

Знакомство с парнем в социальных сетях закончилось неприятностями для жительницы Шымкента. Когда девушка пришла на встречу, ее связали и угрожали ножом, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, девушка обратилась в полицию. Она рассказала, что несколько дней назад познакомилась в интернете с 21-летним парнем и пошла с ним на свидание.

"У меня для тебя сюрприз", - с такими словами встретил ее молодой человек и, завязав глаза, завел в квартиру.

"Там, связав девушке руки и угрожая кухонным ножом, заставил оформить онлайн-кредит. Поступившие деньги злоумышленник перевел на свой счет и покинул квартиру", - рассказали в МВД.

Подозреваемого задержали в течение пары часов на городском Арбате. Он оказался жителем Уральска, приехавшим недавно в Шымкент на заработки. Молодого человека водворили в ИВС.

Наказание за разбой в Казахстане

Согласно ст.192 УК РК:

1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

2. Разбой, совершенный:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

5) с причинением тяжкого вреда здоровью, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

3. Разбой, совершенный:

1) с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего;

2) с целью хищения имущества в крупном размере;

3) неоднократно;

4) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.