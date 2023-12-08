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Экс-полицейскому отменили штраф за взятки и отправили его в колонию в Уральске

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Полицейские в форме на улице
Полицейские. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Уральске апелляционный суд отменил штраф полицейскому, бравшему взятки с перегруженных зерновозов, и отправил бывшего стража порядка в тюрьму, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, ранее в Уральске суд вынес приговор полицейским, бравшим взятки, и водителю, который дал взятку правоохранителям. Тогда суд отправил водителя в колонию, а сами коррупционеры заплатил миллионный штраф и остались на свободе. Такое решение возмутило горожан.

Апелляционный суд вынес новый вердикт - экс-полицейского взяли под стражу прямо в зале суда.

"В отношении Т. С. наказание изменить и по статье 366 части 3 пункта 1, 4 назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе", - зачитал приговор председатель судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда Азат Избасаров.

В отношении остальных инспекторов и самого взяткодателя приговор оставили прежним.

Родные осужденного стража порядка заявили, что считают наказание слишком суровым, и намерены обжаловать приговор.

"Мой брат понес незаслуженное наказание, так как он 27 лет прослужил в полиции. Один из лучших сотрудников. Любой гаишник на улице подтвердит, что он достойно работал, достойно жил. И то, что сегодня ему поменяли меру пресечения - это не то, что несправедливо, это неправильно и негуманно", - заявил брат осужденного.

Наказание за взятку в Казахстане

Согласно статье 366 УК РК:

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, – 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) –

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены: 

1) путем вымогательства; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) в крупном размере; 

4) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, –

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049759-eks-politseyskomu-otmenili-shtraf-za-vzyatki-i-otpravili-ego-v-koloniyu-v-uralske/

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