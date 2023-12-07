Мужчин, обвиняемых в самоуправстве, задержали при спецоперации в Алматы (видео)

Полицейские Алматы задержали при получении денег пятерых мужчин, против которых возбудили уголовное дело - их подозревают в самоуправстве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz, пятеро приезжих задержаны сотрудниками УБОП Алматы при получении 650 тысяч тенге от мужчины, у которого они требовали миллион тенге.

"Деньги злоумышленники вымогали у малознакомого за возврат машины, которой они незаконного завладели некоторое время назад. В результате спецоперации задержаны пятеро мужчин, старшему из которых 35 лет, младшему - 27", - рассказали в полиции.

Всех задержанных водворили в ИВС. Против них возбуждено дело по статье 389 УК РК "Самоуправство".

Отмечается, что двое из задержанных ранее имели судимость по статье 96 УК РК "Убийство" и статье 287 УК РК "Браконьерство".

"В этот раз в момент задержания у подозреваемых были изъяты порошкообразное вещество растительного происхождения и травматический пистолет", - говорится в сообщении.

Назначены соответствующие экспертизы. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, добавили правоохранители.

Добавим, что, согласно статье 389 УК РК, самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законодательством Республики Казахстан порядку, осуществление своего действительного или предполагаемого права, оспариваемого другим лицом или организацией, предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в размере 80 МРП (276 тыс. тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 80 часов, либо ареста на срок до 20 суток.

Максимальное наказание влечет лишение свободы на срок от трех до семи лет.