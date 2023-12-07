Решившие подзаработать легким путем друзья в шлемах попали на видео в Шымкенте

Мужчин задержала полиция Шымкента по подозрению в краже двух скутеров. Опасаясь камер видеонаблюдения, они спрятали лица за мотоциклетными шлемами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, решив подзаработать легким путем, два друга вышли на охоту глубокой ночью. Их добычей за пару часов стали два скутера.

Чтобы их лица не были зафиксированы уличными камерами видеонаблюдения, они надели мотоциклетные шлемы.

О произошедшем владельцы угнанных скутеров сообщили в полицию. Общий ущерб от действий подозреваемых оценивается на сумму свыше 1 млн тенге.

Злоумышленники были задержаны полицией на территории города. Выяснилось, что украденное имущество они сбыли за 250 тысяч тенге.

Стражи порядка, завершив досудебное расследование, направили материалы уголовного дела в суд.

Ранее в Шымкенте злоумышленник тоже проявил смекалку при краже скутера. Он попросил прохожих помочь подтолкнуть и вытащить на дорогу "свой сломавшийся" мотороллер. Далее до дома, расположенного в двух километрах от этого места, скутер он вел уже один. Полицией похищенный транспорт был изъят и возвращен законному владельцу.

В том же Шымкенте завладевшего чужим скутером мужчину постигла мгновенная карма: он угодил в дорожную яму и вместе с похищенным байком рухнул на землю. Однако ДТП не помешало парню закатить транспортное средство к себе во двор. Правоохранители изъяли и вернули скутер законному владельцу.