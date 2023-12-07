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Отца шестерых детей лишили свободы в Мангистау

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Человек за решеткой
Человек за решеткой. Иллюстративное фото: AZemdega/Getty Images

Отца шестерых детей осудили в Мангистауской области за незаконную перевозку осетровых рыб. Мужчину на три года лишили свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

По информации официального сайта суда, в сентябре 2023 года мужчина купил 8 осетровых рыб общим весом 19 килограммов и незаконно перевез их на автомобиле "Нива".

Уголовное дело по п.5 ч.2 ст.339 УК РК рассматривалось в Каракиянском районном суде.

Подсудимый полностью признал свою вину, выразил искреннее сожаление о своих действиях, извинился. Он просил не лишать его свободы, так как имеет шестерых несовершеннолетних детей, находящихся на содержании.

Приговором суда многодетный отец был признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года без конфискации имущества, но с лишением на 3 года права на занятие деятельностью, связанной с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений или животных, а также запрещенными к использованию.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно п.5 ч.2 ст.339 УК РК незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания, совершенные с причинением крупного ущерба, наказываются штрафом в размере от 3000 до 7000 МРП (от 10 млн 350 тыс. тенге до 24 млн 150 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Напомним, ранее сотрудниками УБОП ДП и ДКНБ Павлодарской области был задержан житель Аксу. При обыске в его гараже было изъято порядка 800 рогов сайги весом около 170 кг. По словам мужчины, рога он приобрел у неизвестного в Астане с целью перепродажи. Ущерб государству составил около 2 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049602-ottsa-shesteryh-detey-lishili-svobody-v-mangistau/

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