"Полная антисанитария": двоих детей временно забрали из семьи в Павлодарской области

В сельском регионе города Аксу полицейские выявили неблагополучную семью. Родителей временно ограничили в правах, двоих детей забрали в центр поддержки, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает пресс-служба ДП Павлодарской области, 40-летняя мать и 49-летний отец самоустранились от воспитания двух несовершеннолетних детей.

"На момент проверки в доме была полная антисанитария, отсутствовали условия для полноценного проживания и обучения детей. При этом оба длительное время злоупотребляли спиртными напитками. Отсутствует собственное жилье.

В связи с чем за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних, в отношении родителей составлен административный материал по статье 127 КоАП РК, материал направлен в суд", – добавили в ведомстве.

Кроме того, поведение родителей было рассмотрено на заседании городской Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где принято решение ограничить их в правах сроком на полгода. Материал органами образования готовится в суд.

По информации полиции, двоих детей 11 и 12 лет определили в государственное учреждение – в центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, города Павлодар.

Добавим, что, согласно статье 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (34500 тенге).

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 15 МРП (51750 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное родителем или иным лицом, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

Напомним, ранее жительницу Павлодарской области ограничили в родительских правах из-за ненадлежащего ухода за детьми – четверых детей казахстанки разместили в госучреждениях.