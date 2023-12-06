Предпринимателей из Астаны обманывали, привлекая выгодными кредитами фонда "Даму"

Жительницу Караганды подозревают в мошенничестве. По версии следствия, она предлагала астанчанам "выгодные кредиты от фонда "Даму", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

43-летнюю карагандинку подозревают в мошенничестве. Сообщается, что она предлагала предпринимателям из Астаны кредиты под низкие проценты от фонда "Даму".

"Клиентов она находила среди своих знакомых путем “сарафанного радио”. Надеясь получить несколько миллионов на развитие бизнеса, граждане оплачивали “услуги” аферистки", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратились уже четверо астанчан, полиция не исключает, что потерпевших может быть больше. Жители столицы заявляют, что отдавали по 100 тысяч или 130 тысяч тенге.

Подозреваемая, как сообщается, призналась в содеянном – в ее отношении проводится расследование по статье 190 УК РК.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;

либо ограничением свободы на срок до 7 лет;

либо лишением свободы до 10 лет.

Добавим, по информации на официальном сайте "Даму", миссией фонда является активная роль в устойчивом развитии микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП) в Казахстане, посредством реализации комплексных и эффективных инструментов поддержки.