Канал сбыта 2 млн пачек контрабандных сигарет пресекли в двух регионах Казахстана (видео)

Полицейские Павлодарской области и области Абай пресекли канал сбыта более 2 млн пачек безакцизных сигарет на сумму 1,5 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации МВД, вчера, 4 декабря, одновременно в Павлодарской области и области Абай стражи порядка задержали три грузовые машины, при осмотре которых обнаружены сигареты разных марок общим количеством более 2 млн пачек без акциза. При этом водители грузовых авто предоставили накладные документы на перевозку сантехники.

Сообщается, что специалистами ДГД указанных регионов определена рыночная стоимость табачной продукции, которая превысила сумму в 3 млн долларов, или 1,5 млрд тенге.

"Собранные материалы переданы в региональные департаменты службы экономических расследований, которыми начато досудебное расследование по статье 214 УК РК (Незаконная предпринимательская деятельность)", – сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

Добавим, что, согласно статье 214 УК РК, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере или производством, хранением, перевозкой либо сбытом подакцизных товаров в значительных размерах, наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.