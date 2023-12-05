Арестованный мужчина умер в СИЗО Уральска

Арестованный мужчина скончался в СИЗО Уральска. Он находился в камере под стражей. Ему было 63 года. Об этом сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, передает "Мой город".

"Мужчина находился в следственном изоляторе в связи с обвинением по статье 99 УК РК "Убийство". Предварительная причина смерти — атеросклероз сосудов головного мозга", - пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным Большой медицинской энциклопедии, атеросклероз (atherosclerosis, греческий athere кашица + sklerosis уплотнение, затвердение) — распространенное хроническое заболевание, характеризующееся специфическим поражением артерий эластического и мышечно-эластического типа в виде очагового разрастания в их стенках соединительной ткани в сочетании с липидной инфильтрацией внутренней оболочки, что приводит к органным или (и) общим расстройствам кровообращения. В зависимости от степени атеросклероза и его локализации в сосудистой системе формируются определенные клинические проявления, часть из которых выделяется в отдельные синдромы и даже нозологические формы (например, ишемическая болезнь сердца).

Напомним, ранее заключенные в СИЗО Уральска сняли на видео огромную дыру в стене, через которую могли свободно пробраться в камеру, где были женщины. После выявления данного факта должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.