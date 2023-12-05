Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Арестованный мужчина умер в СИЗО Уральска

Опубликовано:

Камера в колонии
Камера. Иллюстративное фото: Holger Leue/Getty Images

Арестованный мужчина скончался в СИЗО Уральска. Он находился в камере под стражей. Ему было 63 года. Об этом сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, передает "Мой город".

"Мужчина находился в следственном изоляторе в связи с обвинением по статье 99 УК РК "Убийство". Предварительная причина смерти — атеросклероз сосудов головного мозга", - пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным Большой медицинской энциклопедии, атеросклероз (atherosclerosis, греческий athere кашица + sklerosis уплотнение, затвердение) — распространенное хроническое заболевание, характеризующееся специфическим поражением артерий эластического и мышечно-эластического типа в виде очагового разрастания в их стенках соединительной ткани в сочетании с липидной инфильтрацией внутренней оболочки, что приводит к органным или (и) общим расстройствам кровообращения. В зависимости от степени атеросклероза и его локализации в сосудистой системе формируются определенные клинические проявления, часть из которых выделяется в отдельные синдромы и даже нозологические формы (например, ишемическая болезнь сердца).

Напомним, ранее заключенные в СИЗО Уральска сняли на видео огромную дыру в стене, через которую могли свободно пробраться в камеру, где были женщины. После выявления данного факта должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049282-arestovannyy-muzhchina-umer-v-sizo-uralska/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.