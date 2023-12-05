Серые схемы ввоза автомобилей с ущербом на 400 млн тенге выявили в Казахстане

С начала 2023 года стартовала легализация иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Разовая ставка сбора была определена в размере 200 тысяч тенге. Однако данной ситуацией воспользовались злоумышленники. Об этом заявили в Главной транспортной прокуратуре, передает NUR.KZ.

По информации официального сайта ведомства, действия злоумышленников транспортные прокуроры зафиксировали в Алматы, ЗКО и ВКО.

Предварительный ущерб государству составил более 400 млн тенге. Проверка в других регионах продолжается.

"Так, 13 апреля текущего года один из таких недобросовестных граждан поставил на казахстанский учет пригнанную из-за границы машину Toyota Highlander, предоставив фиктивные документы, в том числе свидетельство о регистрации транспортного средства в Кыргызстане от 2021 года и договор купли-продажи.

В их подложности прокуроры удостоверились посредством сверки сведений с американскими сайтами, которая показала, что названный автомобиль был реализован 12 октября 2022 года на аукционе Copart и ввезен в страну в апреле 2023 года.

Эти обстоятельства прямо показывают на наличие признаков того, что отдельные лица, зная об основных условиях и сроках легализации, уклонились от уплаты государственных платежей на сумму свыше 2 млн тенге", - пришли к выводу в транспортной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что только по Алматы выявлены 160 аналогичных фактов.

В этой связи транспортными прокурорами внесены акты надзора с постановкой вопроса о принятии мер по возмещению ущерба государству и привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

В то же время собранные материалы направлены в органы уголовного преследования для принятия процессуального решения по статьям 195 и 361 УК РК.

Добавим, что согласно ст.195 УК РК:

1. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

2. То же деяние, совершенное неоднократно, наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) лицом с использованием своего служебного положения;

3) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они:

1) совершены преступной группой;

2) причинили крупный ущерб, –

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, если они причинили особо крупный ущерб, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в соответствии со ст.361 УК РК:

1. Использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Исключен.

2-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 2-1 или третьей настоящей статьи:

1) совершенные в интересах преступной группы;

2) совершенные при выполнении служебных обязанностей, которые установлены Законом Республики Казахстан "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества", с использованием информации, полученной в процессе проведения легализации имущества;

3) повлекшие тяжкие последствия,

4) совершенные лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, -

наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.