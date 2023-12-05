"Выдавал себя за ухажера": алматинка заявила, что новый знакомый вымогал у нее полмиллиона тенге

Жительница Алматы обратилась в полицию, заявив, что новый знакомый приехал к ней домой с травматическим пистолетом и потребовал крупную сумму денег, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Жительница Алматы заявила в полицию, что новый знакомый – 22-летний парень – вымогал у нее деньги.

"Накануне к нам с заявлением обратилась 23-летняя местная жительница и сообщила, что новый знакомый, выдавая себя за внимательного ухажера, на днях приехал к ней домой и под угрозой (выстрела из – прим. ред.) травматического пистолета стал вымогать 500 тысяч тенге. В противном случае обещал расправиться с ней и ее младшей сестрой", – рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Алматы Дидар Жакипбаев.

У потерпевшей такой суммы не оказалось.

"Девушка сказала, что не имеет таких денег. Тогда злоумышленник заставил ее сдать телефон в ломбард. (В ответ – прим. ред.) на возражение произвел один выстрел в пол квартиры. Испугавшись, гражданка Т. выполнила требования знакомого и передала ему 235 тысяч тенге, что выдали ей в ломбарде", – сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В полицию потерпевшая обратилась спустя 2,5 недели после произошедшего – 22-летнего подозреваемого задержали. Его действия квалифицированы по статье 194 УК РК "Вымогательство", он водворен в ИВС.

Согласно статье 194 УК РК, вымогательство наказывается:

исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам до 1000 часов;

либо ограничением или лишением свободы на срок до 4 лет.

Также у лица могут конфисковать имущество.